В Чувашской Республике прошла федеральная арт-выставка молодых художников и дизайнеров

В Чебоксарах в рамках Всероссийской арт-выставки «Культурный код. ПолитЗавод» на территории завода «Промтрактор» представили свыше 150 работ молодых художников и дизайнеров из восьми федеральных округов России. Также в мероприятии приняли участие общественные деятели и рабочая молодежь со всей страны, сообщили организаторы выставки.

Они уточнили, что выставка объединила современное искусство, моду, политическую историю и цифровые технологии и стала площадкой для диалога о ценностях, моде, национальной идентичности и будущем России. На мероприятии состоялся показ коллекций молодых дизайнеров на темы «Горжусь малой Родиной», «Горжусь Защитниками Отечества», «Демография», «Партия Президента», «Россия — XXI век. Экономика. Инфраструктура. Люди» и локальных брендов Чувашии.



«В современном многополярном мире буквально все вокруг нас является политическим заявлением, даже одежда, которую мы выбираем. Все это — инструменты мягкой силы, и мероприятие доказало, что наша молодежь готова нести свои смыслы», — отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Он добавил, что локация выставки символизирует связь между творчеством, промышленностью и политическим просвещением, отражая суть федерального образовательного проекта «ПолитЗавод».

Также на выставке было заключено соглашения о сотрудничестве между Чувашским отделением «Молодой Гвардии Единой России» и Чувашским региональным отделением «Союза Машиностроителей России». В его рамках партнеры проведут Всероссийский форум «Молодой Гвардии Единой России» для молодых специалистов машиностроительной отрасли.

Финальным событием выставки стало трактор-шоу. По замыслу организаторов, оно подчеркивало связь между промышленным потенциалом региона и культурными инициативами молодежи.

Сообщается, что в августе этого года Всероссийская арт-выставка «Культурный код. Политзавод» будет презентована на Всероссийском форуме «Гвардейск», который объединит 1000 финалистов проекта «ПолитЗавод»из 89 регионов страны.