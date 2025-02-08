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Россиян предупредили о рисках поиска работы с помощью нейросетей

HR-эксперт Звонарева: нельзя полагаться полностью на ИИ при составлении резюме
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Shutterstock

Сегодня наблюдается тренд, при котором соискатели, обладающие навыками работы с различными инструментами искусственного интеллекта и интегрирующие их в свою деятельность, получают больше возможностей на рынке труда, рассказала «Газете.Ru» HR-директор Института AIRI Мария Звонарева.

«Важно помнить о том, что ресурсы на базе искусственного интеллекта, которые имеют встроенные алгоритмы или базы данных, выступают в роли помощников, но не заменяют человека, особенно в части мягких навыков, интуиции. Так, например, при составлении резюме или описании вакансии, искусственный интеллект может быть полезен как младший специалист, которому важно качественно поставить задачу, подробно объяснить ему техническое задание, проверить и адаптировать результат для финального варианта», — объяснила она.

Существует термин «умные рекомендации по улучшению профиля кандидата», когда искусственный интеллект анализирует данные кандидата (резюме, навыки, опыт и другие аспекты), затем система сравнивает эти данные с требованиями вакансий и профилями успешных кандидатов и дает кандидату рекомендации по улучшению профиля, например, предлагает обновить разделы резюме или добавить определенные навыки.

«Однако важно понимать, что качество рекомендаций напрямую будет зависеть от актуальности или ограниченности данных, на которых был обучен ИИ», — подчеркнула эксперт.

Также существуют ресурсы, где искусственный интеллект помогает оценивать соответствие кандидатов и работодателей на основе их ценностей и софт скиллов.

«Этот подход напоминает механизмы, используемые в дейтинговых приложениях, где анализируется вероятность совместимости между людьми. Однако результаты первичной фильтрации кандидатов должны верифицироваться рекрутерами, так как ИИ не может заменить человеческую интуицию, особенно в тех случаях, когда необходима оценка, выходящая за рамки шаблонного подхода», — резюмировала она.

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