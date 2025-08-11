В Забайкалье пятерых мигрантов осудили за изнасилование несовершеннолетней

Черновский районный суд Читы вынес приговор пятерым иностранным гражданам, обвиняемым в групповом изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Забайкальского края.

«С учетом личности подсудимых, тяжести совершенного преступления и позиции государственного обвинителя суд назначил им наказание в виде реального лишения свободы на срок от 9 до 14 лет с отбыванием в исправительном учреждении строго режима», — сказано в сообщении.

Как отмечается, подсудимые не признали свою вину. Суд также удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней, в размере 1,9 млн рублей.

По данным СУ СК по Забайкальскому краю, преступление произошло в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт, расположенном в Чите. Группа мигрантов на территории промышленных баз стала угрожать несовершеннолетней ножом и заставила ее последовать с ними в заброшенное здание. Там злоумышленники изнасиловали школьницу.

Двоих иностранцев задержали сразу после совершения преступления, а еще троих поймали на следующий день — насильники пытались незаконно пересечь государственную границу.

