На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Педофил надругался над ребенком после знакомства в игре Roblox и получил 15 лет колонии

В Екатеринбурге осудили педофила, надругавшегося над 12-летним мальчиком
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Екатеринбурге 37-летнего педофила отравили в колонию за надругательство над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Орджоникидзевский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» ч.3 ст. 242 и пункту «б» ч.4 ст.132 УК РФ, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года. Также суд взыскал с осужденного 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отмечается, что по одному из эпизодов обвиняемый был оправдан в ходе разбирательства.

Все случилось после того, как 12-летний ребенок завел друга в онлайн-игре Roblox, сообщает E1.ru. В какой-то момент мальчик встретился с ним, однако этим другом оказался 37-летний мужчина, который напросился в гости к ребенку, пока его родителей не было дома. Там злоумышленник надругался над ним. Пострадавший признался во всем матери лишь после того, как женщина увидела в телефоне сына подозрительную переписку.

Ранее 14-летняя девочка забеременела от отца, который изнасиловал ее на глазах у супруги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами