Педофил надругался над ребенком после знакомства в игре Roblox и получил 15 лет колонии

В Екатеринбурге 37-летнего педофила отравили в колонию за надругательство над ребенком. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Орджоникидзевский районный суд признал мужчину виновным по пункту «б» ч.3 ст. 242 и пункту «б» ч.4 ст.132 УК РФ, назначив ему наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с дополнительным ограничением свободы на полтора года. Также суд взыскал с осужденного 450 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Отмечается, что по одному из эпизодов обвиняемый был оправдан в ходе разбирательства.

Все случилось после того, как 12-летний ребенок завел друга в онлайн-игре Roblox, сообщает E1.ru. В какой-то момент мальчик встретился с ним, однако этим другом оказался 37-летний мужчина, который напросился в гости к ребенку, пока его родителей не было дома. Там злоумышленник надругался над ним. Пострадавший признался во всем матери лишь после того, как женщина увидела в телефоне сына подозрительную переписку.

Ранее 14-летняя девочка забеременела от отца, который изнасиловал ее на глазах у супруги.