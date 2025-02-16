Пятеро мигрантов изнасиловали школьницу в российском городе

В Чите пятерых мигрантов будут судить за изнасилование школьницы

В Чите будут судить пятерых иностранцев, обвиняемых в групповом изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, все случилось в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт, расположенном в Чите. Группа мигрантов на территории промышленных баз стала угрожать несовершеннолетней ножом и заставила ее последовать с ними в заброшенное здание. Там злоумышленники изнасиловали школьницу.

Двоих иностранцев задержали сразу после совершения преступления, а еще троих поймали на следующий день — предполагаемые насильники пытались незаконно пересечь государственную границу. В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статье о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

На данный момент расследование завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее патологоанатома-кришнаита, изнасиловавшего девочку, отправили под стражу.