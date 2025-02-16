Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятеро мигрантов изнасиловали школьницу в российском городе

В Чите пятерых мигрантов будут судить за изнасилование школьницы
close
Следком75

В Чите будут судить пятерых иностранцев, обвиняемых в групповом изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, все случилось в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт, расположенном в Чите. Группа мигрантов на территории промышленных баз стала угрожать несовершеннолетней ножом и заставила ее последовать с ними в заброшенное здание. Там злоумышленники изнасиловали школьницу.

Двоих иностранцев задержали сразу после совершения преступления, а еще троих поймали на следующий день — предполагаемые насильники пытались незаконно пересечь государственную границу. В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статье о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

На данный момент расследование завершено. Материалы с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее патологоанатома-кришнаита, изнасиловавшего девочку, отправили под стражу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами