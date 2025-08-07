РФ и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в области беспилотных технологий

Минтранс: РФ и ОАЭ будут сотрудничать в области развития беспилотных технологий

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о сотрудничестве в области интеллектуального наземного транспорта, которое предусматривает совместное развитие беспилотных технологий, а также искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Мы сегодня с коллегами подписали очень важный меморандум, он касается наземного транспорта. Это интеллектуальный транспорт, это искусственный интеллект в наземном транспорте, это беспилотный наземный транспорт», — приводятся слова министра транспорта РФ Андрея Никитина.

В публикации говорится, что документ призван укрепить существующие дружественные отношения России и ОАЭ и содействовать расширению двустороннего взаимодействия в области наземного транспорта между двумя странами.

7 августа в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с главой ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. В ходе приветственной речи Путин заявил о сотрудничестве стран в разных сферах, включая политическую и экономическую.

Российский лидер также сообщил о росте взаимных инвестиций между РФ и ОАЭ. По словам Путина, российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские инвестиции в РФ почти в два раза. Российский лидер также отметил, что Москва придает особое значение отношениям с Абу-Даби.

Ранее президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине.