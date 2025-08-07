На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РФ и ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве в области беспилотных технологий

Минтранс: РФ и ОАЭ будут сотрудничать в области развития беспилотных технологий
true
true
true
close
mintrans.gov.ru

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о сотрудничестве в области интеллектуального наземного транспорта, которое предусматривает совместное развитие беспилотных технологий, а также искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Мы сегодня с коллегами подписали очень важный меморандум, он касается наземного транспорта. Это интеллектуальный транспорт, это искусственный интеллект в наземном транспорте, это беспилотный наземный транспорт», — приводятся слова министра транспорта РФ Андрея Никитина.

В публикации говорится, что документ призван укрепить существующие дружественные отношения России и ОАЭ и содействовать расширению двустороннего взаимодействия в области наземного транспорта между двумя странами.

7 августа в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с главой ОАЭ Мохаммедом бин Зайд аль-Нахайяном. В ходе приветственной речи Путин заявил о сотрудничестве стран в разных сферах, включая политическую и экономическую.

Российский лидер также сообщил о росте взаимных инвестиций между РФ и ОАЭ. По словам Путина, российские инвестиции в ОАЭ превышают эмиратские инвестиции в РФ почти в два раза. Российский лидер также отметил, что Москва придает особое значение отношениям с Абу-Даби.

Ранее президент ОАЭ в беседе с Путиным поддержал усилия по урегулированию на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами