В Минтрансе рассказали о системе идентификации беспилотного транспорта

Исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин сообщил президенту России Владимиру Путину о планах ведомства по созданию единой системы идентификации беспилотного транспорта, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, дорожная карта уже разработана и будет внесена в кабмин в ближайшие две недели.

«В ближайшие две недели [дорожную карту] мы в правительство внесем, и, в принципе, понимаем, что до весны следующего года она будет работать уже в полном объеме», — сказал Никитин.

Он отметил, что система будет работать на базе российской системы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая позволит избавиться ограничений в сфере развития беспилотных технологий.

Путин назначил Никитина исполняющим обязанности министра транспорта 7 июля, после освобождения Романа Старовойта от должности главы ведомства.

Согласно опубликованному указу, Никитин будет временно руководить ведомством до назначения постоянного министра. Документ подписан в соответствии с федеральным конституционным законом о правительстве.

Ранее в Госдуме призвали заменить водителей-мигрантов беспилотными такси.