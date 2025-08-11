На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о взрывах в Нижегородской области

SHOT: в Дзержинске Нижегородской области раздались взрывы
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Дзержинске Нижегородской области раздалось не менее трех взрывов. В пригороде сбивают беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

По их словам, взрывы начались около 5:10 мск.

«Было слышно от трех до пяти взрывов», — сказано в сообщении.

Официальной информации пока не поступало.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Арзамас Нижегородской области. По данным канала, около 3:55 местные жители услышали в небе три хлопка и один мощный взрыв. Источник канала заявил о пяти БПЛА, которые летели очень низко.

Вечером 10 августа в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 27 украинских дронов над шестью регионами России. По информации военного ведомства, БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 20:00 до 23:00. Дежурные средства ПВО сбили 11 дронов над Тульской областью, семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территориями Московского региона и Рязанской области.

10 августа республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Атаки БПЛА на Россию
