Назван возможный срок подозреваемым в разбойном нападении на почту в Москве

Напавшим на отделение почты в Москве грозит до 15 лет лишения свободы

Пятерым подозреваемым в разбойном нападении на отделение Почты России на юге Москвы грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По факту нападения заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция этой статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

8 августа в Москве произошло вооруженное нападение на отделение Почты России. Злоумышленники проникли в здание через служебный вход — по неизвестной причине он был не закрыт, и, угрожая работнику пистолетом, забрали почти 5 млн рублей. Инцидент произошел 8 августа около 7:00 в районе Царицыно на улице Медиков, 20.

По информации городской прокуратуры, злоумышленники забрали порядка 4,8 млн рублей, а затем уехали на такси.

Позднее произошедшее прокомментировала пресс-служба Почты России. Выяснилось, что в результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал. В компании подчеркнули, что финансовые средства, используемые Почтой России, застрахованы. Несмотря на утрату денег, все обязательства перед клиентами компания выполнит в срок и в полном объеме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин пытался ограбить магазин с воображаемым ножом.