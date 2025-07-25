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Обвиняемые в теракте в «Крокусе» находились под наркотиками

ТАСС: трое исполнителей теракта в «Крокусе» приняли наркотик перед атакой
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Алексей Майшев/РИА Новости

Трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода — перед нападением приняли наркотическое вещество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следствие установило, что по пути к месту преступления фигуранты употребили вещество, в состав которого входил мефедрон. Предположительно, они это сделали, чтобы притупить чувство страха. После этого подозреваемые атаковали концертный зал.

В материалах также говорится, что обвиняемые утверждали: незадолго до нападения им якобы дали некую жидкость с содержанием наркотика, после чего у них начались галлюцинации.

По результатам судебной экспертизы, в крови Мирзоева, Файзова и Рачабализоды был обнаружен мефедрон. Единственным, у кого не выявили следов наркотических веществ, оказался Шамсидин Фаридуни. Он также стал единственным из участников нападения, кто в полном объеме признал вину и раскаялся.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, все четверо обвиняемых были признаны вменяемыми. Эксперты пришли к выводу, что обвиняемые не страдали психическими расстройствами в момент совершения преступления и осознавали характер и общественную опасность своих действий.

Как уточняется, подсудимые находятся в следственном изоляторе под усиленным наблюдением, поскольку отнесены к категории лиц, склонных к совершению преступлений террористической направленности.

Нападение на посетителей «Крокуса» произошло вечером 22 марта прошлого года перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные злоумышленники ворвались в зал, открыли стрельбу по зрителям, после чего в здании прогремели взрывы и вспыхнул пожар. В результате атаки 149 человек не выжили и более 600 получили ранения и травмы.

Подозреваемых задержали на следующий день после нападения. По информации следствия, их перехватили в Брянской области при попытке пересечь российско-украинскую границу.

Ранее суд арестовал квартиру и машину пособника исполнителей теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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