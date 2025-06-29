Исполнители теракта в «Крокусе» признались, что его организатором является Украина

Исполнители теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные показания обвиняемых.

«Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками», — заявил обвиняемый.

Согласно данным допроса, экстремистское движение «Хорасан» было лишь организатором действий по заказу Украины. Эту информацию подтвердил в итоге сам «Сайфулло». Кроме того, один из фигурантов дела Муродали Рачабализода прямо указал, что заказчиками теракта являются Украина и террористическая группировка «Хорасан».

В ходе переписки Сайфулло прислал Фаридуни голосовое сообщение, в котором призывал помогать украинской стороне, поскольку «Украина воюет с Россией, которая является врагом для мусульман». Обвиняемый также указал, что «Сайфулло» обманывал исполнителей, говоря, что теракт был совершен «исключительно в интересах веры, в интересах мусульман». Когда участникам движения стало понятно, что заказчиком является украинская сторона, то от осуществления преступления не стали отказываться из-за большого денежного вознаграждения.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате атаки не выжили 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 граждан. Ущерб от нападения составил около 6 млрд рублей, отметили в СК.

Ранее стало известно, что обвиняемые в теракте в «Крокусе» готовили еще один подрыв в регионе.