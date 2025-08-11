Россиян предупредили об инфоцыганах с шуруповертом, выдающих себя за мебельщиков

В последнее время покупатели часто жалуются на недобросовестных продавцов мебели, особенно в направлении «мебель на заказ». Они маскируются под производителей, выдают чужие изделия за свои, не отвечают за качество, срывают сроки и нередко исчезают после получения предоплаты. Как отличить настоящего мебельщика от посредника-дилетанта, «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор мебельной компании STAVROS Андрей Рагозин.

«Наличие своей производственной базы — первый признак реального мебельщика. На сайте компании должны быть фото и видео с производства (станки, рабочие цеха, сотрудники в процессе работы). Это не абстрактный «цех в области», а конкретный адрес, куда можно приехать на экскурсию потенциальным клиентам. Если у компании нет доступа на производство, в качестве причины отказа ссылаются на «закрытый режим», а на сайте нет фото производственных процессов и отсутствует возможность приехать в гости, то, скорее всего, перед вами не производитель», — отметил эксперт.

Также на мебельном производстве всегда есть конструкторы, технологи, дизайнеры, мастера. Это не фрилансеры, а грамотные опытные специалисты в штате, способные конкретно ответить на любой вопрос. Например, «чем отличается МДФ от ЛДСП», «почему выбрана та или иная фурнитура» и т.д. Посредник имеет поверхностные знания в мебельной отрасли, поэтому будет отвечать на вопросы покупателя общими фразами: «мы все можем сделать», «работаем под заказ», «делаем под ключ как вы захотите».

«Производитель всегда может проявить гибкость в заказах, адаптируя размеры, материалы и конструкцию под желания заказчика. Его возможности не ограничены тем, что есть в каталогах или на сайте. Посредник же может предлагать только то, что ему дали. Типичное его предложение: «Вот фото, выберите вариант 1 или 2». Причем фото обычно одинаковые, «глянцевые», без этапов производства. Много рендеров и мало живых фотографий» , — продолжил специалист.

Цены, сроки, комплектацию и условия поставки производитель обычно прописывает в договоре. В этом заинтересован сам мебельщик в первую очередь. У дилетанта сроки изготовления нестабильны, зависят от «наличия у партнера», часто срываются. А цены и комплектация могут меняться по надуманным (зачастую по фантастическим) причинам.

«Еще один признак настоящего мебельщика — фирменная упаковка и маркировка продукции. Этикетки на деталях, паспорт изделия, подробные инструкции, гарантийный талон, коробки, логотип на мебели говорят о том, что на производстве грамотно налажена логистика и контроль продукции. У непрофессионала детали без опознавательных знаков, упаковка без логотипа, в комплекте могут быть только шурупы» , — подчеркнул эксперт.

Также, по мнению специалиста, покупателю нужно изучить историю компании, ее портфолио (причем важны реальные отзывы и контакты клиентов, а не только сообщения из соцсетей) и присутствие в оффлайн-среде. Проверьте, как давно компания работает, кто ее клиенты, есть ли примеры мебели, снятые в интерьерах. Производители обычно участвуют в выставках, у них есть магазины или шоурумы, они проводят обучающие мероприятия. Посредник таких активностей избегает, так как ему особо нечего показывать и на все это нужны дополнительные средства.

Ранее были названы популярные ошибки, которые уничтожают ваш интерьер.