Под Архангельском причастный к поджогу релейного шкафа открыл огонь по полиции

В Архангельской области при задержании подозреваемого в поджоге релейного шкафа пострадали двое полицейских. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

В ведомстве рассказали, что правоохранители намеревались задержать неоднократно судимого 47-летнего мужчину.

«Мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму», — говорится в пресс-релизе.

Там уточняется, что злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»).

На этой неделе в Московском метро пассажир напал с ножом на охранника. Сотрудник службы безопасности перед закрытием станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии попросил спящего на лавке мужчину покинуть вестибюль. В ответ злоумышленник распылил в его сторону содержимое аэрозольного баллончика и нанес несколько ударов ножом в шею и руки.

Ранее во Владивостоке пьяную автомобилистку без прав задержали после погони со стрельбой.