Во Владивостоке пьяную автомобилистку без прав задержали после погони со стрельбой

Во Владивостоке погоня со стрельбой закончилась задержанием пьяной женщины

Во Владивостоке пьяная автомобилистка без прав устроила гонки с полицией. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

В ведомстве рассказали, что заметили ее Mitsubishi Colt на Лазурной улице. Женщина ехала с превышением скорости и совершала опасные маневры. Когда сотрудники Госавтоинспекции велели остановиться, она это проигнорировала, прибавила газу и попыталась скрыться.

Согласно публикации, во время преследования женщина нарушала ПДД, создавала аварийные ситуации и игнорировала призывы правоохранителей по громкоговорителю.

«Инспектор ДПС принял решение о применении табельного оружия для остановки автомобиля. Полицейский произвел из пистолета 2 выстрела в колесо автомашины», — говорится в посте.

Уточняется, что 41-летняя водитель оказала сопротивление при задержании. Проходить освидетельствование на состояние опьянения она тоже отказалась. За нарушение семи статей административного кодекса ее посадили на 10 суток в спецприемник и обязали выплатить денежный штраф.

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