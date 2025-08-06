Охранник Московского метро обратился к пассажиру и получил ножом в шею

В Московском метро пассажир напал с ножом на охранника станции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Инцидент произошел на станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии 5 августа и попал на видео. Сотрудник службы безопасности перед закрытием станции попросил спящего на лавке мужчину покинуть вестибюль, но столкнулся с агрессией.
«Злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом, причинив резаные раны шеи и руки», — уточнила Волк.
Прибывшие на место полицейские задержали дебошира, им оказался ранее судимый 39-летний мужчина.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
Привлечение агрессора к уголовной ответственности находится на контроле столичной прокуратуры, сообщили в ведомстве.
Ранее в Москве 19-летнего юношу уличили в приставаниях к пассажирке в метро.