Охранник Московского метро обратился к пассажиру и получил ножом в шею

Охранник Московского метро обратился к пассажиру и получил удар ножом в шею

В Московском метро пассажир напал с ножом на охранника станции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Инцидент произошел на станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии 5 августа и попал на видео. Сотрудник службы безопасности перед закрытием станции попросил спящего на лавке мужчину покинуть вестибюль, но столкнулся с агрессией.

«Злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом, причинив резаные раны шеи и руки», — уточнила Волк.

Прибывшие на место полицейские задержали дебошира, им оказался ранее судимый 39-летний мужчина.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

Привлечение агрессора к уголовной ответственности находится на контроле столичной прокуратуры, сообщили в ведомстве.

Ранее в Москве 19-летнего юношу уличили в приставаниях к пассажирке в метро.