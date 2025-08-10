На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Томичка вынесла из магазина почти 30 кг мяса и вернулась за сыром

В Томске женщина украла из магазина 30 кг мяса
В Томске сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая украла из магазина 30 кг мяса на 11 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в супермаркете по улице Гвардейской и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговый зал вошла молодая женщина с пакетом, сложила в него 30 кг мяса и полуфабрикатов и вышла из магазина, минуя кассу.

Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей. На следующий день злоумышленница вернулась в тот же магазин и пыталась похитить сыры стоимостью более 4 тысяч рублей, однако была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Крыму мужчина приручил соседских свиней ради кражи. Несколько месяцев злоумышленник подкармливал животных, чтобы завоевать их доверие, и в один из дней украл двух особей. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее российская пенсионерка из-за нехватки денег украла из магазина косметику на 8 тысяч рублей.

