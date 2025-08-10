Томичка вынесла из магазина почти 30 кг мяса и вернулась за сыром

В Томске сотрудники полиции задержали местную жительницу, которая украла из магазина 30 кг мяса на 11 тысяч рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в супермаркете по улице Гвардейской и попал на записи камер видеонаблюдения. В торговый зал вошла молодая женщина с пакетом, сложила в него 30 кг мяса и полуфабрикатов и вышла из магазина, минуя кассу.

Общий ущерб составил более 11 тысяч рублей. На следующий день злоумышленница вернулась в тот же магазин и пыталась похитить сыры стоимостью более 4 тысяч рублей, однако была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

