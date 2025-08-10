Экс-замглавы Центра поддержки при Минэке обвинили в многомиллионном хищении

Бывшего первого заместителя главы Центра поддержки при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова обвинили в хищении 28 млн рублей и отмывании преступно нажитых доходов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как считают обвинители, украденные средства были выделены из бюджета на оплату госконтракта по обслуживанию правительственного корпуса в Москва-Сити, в частности, на очистку потолков корпуса от пыли и уход за парковочной зоной. Подрядчики заявили, что получили положенное вознаграждение в полном размере.

Сам обвиняемый утверждает, что заключение договора с субподрядчиками, принятие и оплата оказанных услуг не входило в его должностные полномочия, а входило в обязанности экспертной комиссии. По словам экс-чиновника, работы принимала экспертная комиссия, созданная в соответствии с законом о контрактной системе.

Также, по версии следствия, мужчина получил взятку в размере 3 млн рублей от предпринимателя Дениса Макаршина за содействие в заключении контракта между АО «Управление служебными зданиями» и компанией Макаршина. Взяткодатель признался в содеянном, и уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с раскаянием.

Слушания по делу Шестакова проходят в Пресненском суде Москвы.

