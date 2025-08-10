На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Китайцам стали сдавать номера с дрессированными собаками

SCMP: в Китае появились гостиницы с «добрыми собаками» для постояльцев
Nikaletto/Shutterstock/FOTODOM

В Китае появились гостиницы, которые сдают постояльцам номера с дрессированными собаками дружелюбных пород. Об этом пишет South China Morning Post.

Посетители отеля могут за плату получить услугу «сон с добрыми животными». Если кто-то из собак пустит в ход клыки, отель полностью понесет ответственность за последствия. Если же клиент навредит животному, он будет внесен в черный список заведения.

Стоимость услуги составляет 499 юаней ($70). Заключив соглашение с отелем, постояльцы могут провести с животным сутки. «Добрыми собаками» в отеле «работают» вест-хайленд-уайт-терьеры, золотистые ретриверы и хаски. Перед «поступлением на работу» они прошли специальные тренировки и были вакцинированы. Сотрудники отеля в шутку отмечают, что в день за услуги им платят $14.

До этого ученые назвали собак лучшим домашним антистрессом.

Как выяснили ученые, у людей с собаками уровень кортизола был ниже — то есть они меньше нервничали. Но главное — у них при этом был здоровый пик альфа-амилазы, то есть быстрая, но контролируемая реакция. У тех, кто пришел без собаки, фермент почти не реагировал.

Собаки, таким образом, не просто «успокаивают». Они помогают людям оставаться в «оптимальной зоне» — достаточно собранными, чтобы справиться с ситуацией, но не настолько перегруженными, чтобы организм перестал реагировать.

Ранее специалисты составили рейтинг самых умных пород собак.

