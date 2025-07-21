Специалисты составили рейтинг самых умных пород собак

По данным ветврачей и специалистов в области поведенческой зоопсихологии, собаки обладают потенциалом развития ребенка в возрасте трех-пяти лет. При этом утверждается, что интеллект животных зависит от породы. Так, рейтинг самых умных пород собак возглавляет бордер-колли, передает Общественная Служба Новостей со ссылкой на данные экспертов.

Как следует из книги профессора психологии Стенли Корэна, интеллект собак определяется по следующим критериям: понимание и выполнение новых команд, способность выполнять специфические задачи, для которых выведена порода (инстинктивный интеллект), способность решать задачи собственными силами (адаптивный интеллект), а также способность к обучению (рабочий интеллект).

Чтобы определить самые умные породы, специалисты отобрали тех собак, которые понимали команду максимум за пять повторений и выполняли ее с первого раза в 95% случаев и выше. Таким образом, в рейтинг вошли бордер-колли, пудель, немецкая овчарка, золотистый ретривер, доберман, шелти, лабрадор-ретривер, папийон, ротвейлер и австралийская пастушья овчарка (хилер).

Так, отмечается, что бордер-колли очень активны, внимательны и хитры, имеют развитый интеллект и аналитическое мышление, и быстро реагируют. Они обладают врожденным пастушьим инстинктом, любят долго гулять и очень настороженно относятся к незнакомцам.

Занявшие второе место рейтинга пудели дружелюбны, умны и послушны, имеют отличный нюх, слух, зрение и незаурядные умственные способности. При этом они выдерживают сильные физические нагрузки, нуждаются в длительных прогулках и хорошо ладят с детьми.

Немецкие овчарки, оказавшиеся на третьем месте рейтинга, относятся к служебным собакам и являются «собакой одного хозяина». Они имеют отличные охранные качества, поэтому не только хорошо оберегают имущество хозяев, но и служат в полиции, на таможне, на границе, работают в поисковых и спасательных операциях. В целом к людям они сдержанны, но своему хозяину преданы безгранично. Отличаются покладистым нравом, нуждаются в общении с людьми и регулярных физических нагрузках.

Напомним, до этого специалисты сообщили, что собаки породы ши-тцу и мопс лучше всего подойдут для жизни в квартире, поскольку они не склонны к шуму и легко адаптируются к ограниченному пространству. Кроме того, они советуют обратить внимание на французских бульдогов, которые имеют обратить внимание на французских бульдогов, которые имеют спокойный нрав и не требуют чрезмерных нагрузок.

Ранее в Госдуме предложили ввести лицензии для владельцев собак опасных пород.