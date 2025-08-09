В Сочи заработал аэропорт

Ограничения на движение самолетов в сочинском аэропорту отменены с 21:53. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Таким образом, воздушная гавань приостанавливала работу меньше чем на час. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

8 августа из-за угрозы атак БПЛА в Сочи, Анапе и Адлере временно закрыли пляжи и отменили более 50 авиарейсов. Сочинская воздушная гавань вводила ограничения на прием и отправку рейсов в 13:08 и 19:12. Оба раза они действовали чуть больше двух часов. За это время 26 самолетов, направлявшихся в город, были перенаправлены на альтернативные аэродромы.

Кроме того, днем на границе с Абхазией приостановил работу КПП «Псоу». Под угрозой срыва даже оказался концерт американского рэпера Akon в Сириусе, но выступление, которое предваряли сирены, все же состоялось.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.