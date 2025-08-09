На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МО РФ признали потерпевшей стороной по делу о хищении квартир

Сумма ущерба от хищения у МО РФ квартир для военных составила 1 млрд рублей
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате хищения квартир, предназначенных для военнослужащих Министерства обороны РФ, составляет около 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела предварительно установлено, что сумма ущерба от действий злоумышленников составила порядка 1 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время устанавливаются личности лиц, причастных к данному преступлению.

9 августа стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконного присвоения 12 квартир, принадлежащих министерству обороны РФ. Измайловский суд города Москвы наложил арест на жилые помещения. Они предназначались для военнослужащих, однако в 2019 году мошенники оформили их в свою собственность.

Согласно материалам дела, речь идет о 12 квартирах, расположенных в московском районе Новогиреево, площадью от 38,5 до 79,5 квадратных метров. Их кадастровая стоимость варьируется от 8,3 до 79,5 млн рублей.

Подчеркивается, что нынешние собственники указанных квартир не являются обвиняемыми или подозреваемыми по данному делу.

Ранее экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег участников СВО.

