Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег участников СВО

Экс-депутата Реука осудили на восемь лет колонии за хищение денег бойцов СВО

Клинцовский городской суд приговорил бывшего депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимира Реука к восьми годам колонии по делу о мошенничестве с деньгами участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.

Реука признали виновным по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере) и в трех эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

По данным следствия, Реук использовал свое положение выборного должностного лица и репутацию благотворителя, чтобы обманным путем присваивать деньги участников спецоперации. Он также хотел повысить свое благосостояние. Подсудимый своей вины не признал.

Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Ему также назначен штраф в размере 900 000 рублей. Кроме того, депутата на три года лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления.

Ранее прокуратура назвала создателя ОПГ по хищению денег в Минобороны России.