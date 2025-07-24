На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат из Брянской области получил срок за хищение денег участников СВО

Экс-депутата Реука осудили на восемь лет колонии за хищение денег бойцов СВО
true
true
true
close
Shutterstock

Клинцовский городской суд приговорил бывшего депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов Владимира Реука к восьми годам колонии по делу о мошенничестве с деньгами участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram-канале.

Реука признали виновным по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление), части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере) и в трех эпизодах по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

По данным следствия, Реук использовал свое положение выборного должностного лица и репутацию благотворителя, чтобы обманным путем присваивать деньги участников спецоперации. Он также хотел повысить свое благосостояние. Подсудимый своей вины не признал.

Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Ему также назначен штраф в размере 900 000 рублей. Кроме того, депутата на три года лишили права занимать должности представителя власти в органах местного самоуправления.

Ранее прокуратура назвала создателя ОПГ по хищению денег в Минобороны России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами