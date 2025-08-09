На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пострадавших после ЧП на канатной дороге в Нальчике проконсультировали в Москве

Минздрав КБР: три человека остаются в больнице после ЧП в Нальчике
true
true
true
close
Telegram-канал Zvezdanews

После обрыва канатной дороги в Нальчике в больнице остаются несколько человек. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения Кабардино-Балкарии (КБР).

По его данным, в стационаре находятся трое пострадавших:

  • пациентку с травмой позвоночника прооперировали, она в реанимации в стабильном состоянии;

  • еще одну женщину в состоянии средней степени тяжести готовят к хирургическому вмешательству из-за травмы позвонка;

  • пациент средне-легкой степени тоже остается на лечении, необходимости в операции у него нет.

В минздраве уточнили, что пациенток с травмами позвоночника московские врачи проконсультировали в онлайн-формате.

Накануне в Нальчике в центре Кабардино-Балкарии оборвалась канатная дорога, соединяющая городской парк с горой Малая Кизиловка. Пострадали двенадцать человек, один попал в реанимацию. По предварительным данным, причиной аварии стал износ подъемника 1968 года постройки, на который до этого жаловались туристы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее в сеть попали кадры обрыва канатной дороги в Нальчике.

