В московском метрополитене прокомментировали данные о проблемах с электричеством

Станция метро Москвы «Красные ворота» работает штатно после снижения напряжения
РИА Новости

Станция Сокольнической линии метро Москвы «Красные ворота» работает штатно после снижения напряжения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного метрополитена.

«Станция «Красные ворота» работает штатно. Ранее из-за посадки напряжения на станции «Красные ворота» кратковременно снизился уровень освещенности на одном эскалаторном наклоне и платформе», — сказано в сообщении.

Как уточняется, пассажирам ничего не угрожало.

9 августа Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что на красной ветке метро частично пропало электричество. Очевидцы сообщали, что поезда ходят в обычном режиме и работа эскалаторов не остановлена.

2 августа на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена временно перекрыли движение поездов от станции «Планерная» до станции «Спартак». Незадолго до этого в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на северо-западном участке фиолетовой ветки метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Ранее в Москве обновили дизайн схемы метро.

