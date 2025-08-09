В московском метрополитене прокомментировали данные о проблемах с электричеством

Станция Сокольнической линии метро Москвы «Красные ворота» работает штатно после снижения напряжения. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного метрополитена.

«Станция «Красные ворота» работает штатно. Ранее из-за посадки напряжения на станции «Красные ворота» кратковременно снизился уровень освещенности на одном эскалаторном наклоне и платформе», — сказано в сообщении.

Как уточняется, пассажирам ничего не угрожало.

9 августа Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщал, что на красной ветке метро частично пропало электричество. Очевидцы сообщали, что поезда ходят в обычном режиме и работа эскалаторов не остановлена.

2 августа на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена временно перекрыли движение поездов от станции «Планерная» до станции «Спартак». Незадолго до этого в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что на северо-западном участке фиолетовой ветки метро увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути.

Ранее в Москве обновили дизайн схемы метро.