На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве перекрыли движение между двумя станциями метро

Дептранс: перекрыто движение на фиолетовой ветке между «Планерной» и «Спартаком»
close
РИА Новости

В Москве перекрыли движение поездов между станциями метро « Планерная» и « Спартак». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе добавили, что движение на фиолетовой ветке было введено в график.

До этого дептранс сообщал, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена увеличены интервалы движения из-за человека на путях.

11 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ежегодно в Москве планируется открывать четыре — шесть новых станций метро. По его словам, в ближайшие годы планируется построить несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия.

Ранее в Москве обновили дизайн схемы метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами