В Москве перекрыли движение между двумя станциями метро

Дептранс: перекрыто движение на фиолетовой ветке между «Планерной» и «Спартаком»

В Москве перекрыли движение поездов между станциями метро « Планерная» и « Спартак». Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе добавили, что движение на фиолетовой ветке было введено в график.

До этого дептранс сообщал, что на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена увеличены интервалы движения из-за человека на путях.

11 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ежегодно в Москве планируется открывать четыре — шесть новых станций метро. По его словам, в ближайшие годы планируется построить несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия.

Ранее в Москве обновили дизайн схемы метро.