В Москве обновили дизайн схемы метро

В Москве на станциях метро появились обновленные схемы к открытию участка Троицкой линии. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, дизайн схемы был кардинально обновлен с 2013 года и продолжает совершенствоваться с тех пор.

Он отметил, что теперь в схеме присутствуют только плавные линии, нет никаких острых углов. Помимо этого, на карте отметили крупные парки в пешей доступности от метро, а также разместили иллюстрации зданий железнодорожных вокзалов, а также небоскребов делового центра «Москва-Сити».

Новые схемы разместили в метрополитене к открытию нового участка Троицкой линии «Новаторская — ЗИЛ».

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ежегодно в Москве планируется открывать четыре — шесть новых станций метро.

По его словам, в ближайшие годы планируется построить несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия. Собянин отметил, что новые станции охватят сотни тысяч жителей Москвы, которые в настоящее время не имеют доступа к метро в шаговой доступности.

Ранее Собянин дал старт строительству новой станции на Кольцевой линии метро.