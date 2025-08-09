На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Блогер Лебедев раскритиковал информацию о якобы вмешательстве России в выборы в США

Блогер Артемий Лебедев назвал цирком с конями происходящее в политике в США
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал «цирком с конями» политический процесс США. Об сказал в видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал информацию о том, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель нашел в секретной комнате в мешках для дальнейшего сжигания документы, связанные с расследованием связей президента США Дональда Трампа с Россией. По мнению блогера, спецагенты рассчитывали на то, что их никто не найдет.

«Вообще, конечно, американская политика — это такой цирк с конями, что любо-дорого посмотреть», — сказал Лебедев.

В конце июля телеканал Fox News сообщил, что в США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Артемий Лебедев заявил, что ежедневно употребляет алкоголь.

