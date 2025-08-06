Артемий Лебедев заявил, что ежедневно употребляет алкоголь

Дизайнер Лебедев заявил, что каждый вечер выпивает по две бутылки красного вина

Дизайнер Артемий Лебедев заявил в интервью блогеру Амирану Сардарову, что каждый вечер выпивает примерно две бутылки красного вина.

«Я пью с водой, это занимает примерно шесть часов... То есть я начинаю в девять, заканчиваю в три ночи. Это получается бокал в полчаса», — сказал Лебедев.

По его словам, во время употребления алкоголя он работает.

Дизайнер отметил, что его организм хорошо справляется с такой дозой алкоголя, поэтому он не испытывает похмелья.

Лебедев добавил, что никому не советует следовать его примеру и ежедневно употреблять алкоголь.

В июле дизайнер заявил, что никогда не выключает свет в туалете. Так он прокомментировал информацию о том, что у президента России Владимира Путина есть привычка везде выключать свет перед сном. По словам российского лидера, подобным образом всегда поступали его родители. Лебедев назвал эту привычку очень хорошей и отметил, что у него в туалете нет выключателя, и свет горит на постоянной основе.

Ранее Артемий Лебедев высмеял совет Павла Дурова не пить спиртное.