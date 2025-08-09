В Костроме четверо мужчин похитили бизнесмена ради земельного участка

В Костроме продлили арест четырем фигурантам уголовного дела о похищении бизнесмена и вымогательстве. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в мае прошлого года четверо обвиняемых похитили местного предпринимателя. Они жестоко избили мужчину и требовали передать им деньги и земельный участок, который находился в собственности у потерпевшего.

Злоумышленников удалось задержать, по факту произошедшего было возбуждено несколько уголовных дел. Как сообщает пресс-служба СК, специалисты исследовали доказательства, которые позволили сделать вывод о причастности всей группы к совершению преступления. Обвиняемые заключены под стражу, арест им продлили еще на два месяца. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения.

До этого в Екатеринбурге будут будет судить мужчину, похитившего немую девочку. Обвиняемый увидел на улице припаркованный автомобиль, в котором находилась 15-летняя школьница. Мужчина вытащил ребенка из автомобиля и повел в сторону автобусной остановки. Злоумышленник привел девочку к себе домой, но его не пустила жена, мужчина бросил школьницу в подъезде. В отношении похитителя было возбуждено уголовное дело о похищении, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее двое в балаклавах напали на мужчину у подъезда в Новосибирске и похитили его.