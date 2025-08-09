В Мурманске басенджи напала на двухлетнюю девочку и прокусила ей руку

В Мурманске пес разодрал руку двухлетней дочери владельцев, когда девочка пыталась дать ему лакомство. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Собака породы басенджи уже несколько лет живет в семье мурманчан. Ранее животное не проявляло агрессии. Недавно в семье произошло пополнение — родился второй ребенок. Пес стал защищать старшего ребенка.

В один из дней, младшая девочка решила дать псу лакомство, но собака восприняла это за нападение и вцепилась ребенку в руку. Мать отвезла дочь в больницу, где ей перебинтовали рану, не назначив антибиотики. В результате у девочки загноились раны, воспалилась лимфатическая система. Животное отдали на передержку, ей ищут новый дом.

До этого девочка пострадала от нападения домашней собаки в Нижегородской области. Ребенок столкнулся с агрессивной собакой во время прогулки, женщина, которая выгуливала никак не отреагировала на произошедшее и спешно покинула место происшествия. Скорую помощь для пострадавшей вызвали прохожие. Девочку госпитализировали в нижегородскую больницу, где провели ей срочную операцию.

Ранее бойцовые псы набросились на женщину в Коми и откусили ей палец.