Двухлетняя девочка выпила чистящее средство в Петербурге

В Петербурге ребенок отравился чистящим средством
Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

В Красносельском районе Петербурга двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением бытовой химией. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в многоэтажке в Красносельском районе города. Двухлетняя девочка по недосмотру родителей отравилась жидким чистящим средством. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, на учетах не состоит.

Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

До этого в Москве врачи спасли восьмилетнего ребенка, проглотившего 38 магнитов. Инородные тела опустились в нижние отделы брюшной полости, так что извлечь их с помощью эндоскопа было невозможно, поэтому специалисты приняли решение о проведении операции. На восьмые сутки ребенок в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

Ранее в Петербурге младенец проглотил батарейку и оказался в реанимации.

