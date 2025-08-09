На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина с сайта знакомств из-за ревности разбил возлюбленной лицо и лишил телефона

В Екатеринбурге мужчина с сайта знакомств разбил девушке лицо
true
true
true
close
Shutterstock

В Екатеринбурге девушка осталась у мужчины дома и получила травмы во время конфликта с ним. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала сама пострадавшая, она познакомилась с возлюбленным на сайте знакомств за три недели до инцидента. Тем не менее, их отношения развивались стремительно, и она часто оставалась у него. Несмотря на то, что они встретились недавно, избранник уже стал говорить о свадьбе.

В день инцидента пара проводила время у мужчины дома. В какой-то момент молодой человек нашел в телефоне возлюбленной старую переписку и приревновал, после чего стал избивать.

«Ревность была на пустом месте. Я осознала это только, когда он меня уже бил», – сообщается в публикации.

Во время нападения мужчина разбил ей лицо, нанес большое количество ударов по туловищу, сломал палец и выбросил телефон в окно. Девушке удалось позже вызвать такси. На следующее утро вместе с сестрой пострадавшая отправилась в полицию.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее пьяный россиянин избил бывшую жену и ее подругу скалкой и разделочной доской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами