Мужчина с сайта знакомств из-за ревности разбил возлюбленной лицо и лишил телефона

В Екатеринбурге девушка осталась у мужчины дома и получила травмы во время конфликта с ним. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала сама пострадавшая, она познакомилась с возлюбленным на сайте знакомств за три недели до инцидента. Тем не менее, их отношения развивались стремительно, и она часто оставалась у него. Несмотря на то, что они встретились недавно, избранник уже стал говорить о свадьбе.

В день инцидента пара проводила время у мужчины дома. В какой-то момент молодой человек нашел в телефоне возлюбленной старую переписку и приревновал, после чего стал избивать.

«Ревность была на пустом месте. Я осознала это только, когда он меня уже бил», – сообщается в публикации.

Во время нападения мужчина разбил ей лицо, нанес большое количество ударов по туловищу, сломал палец и выбросил телефон в окно. Девушке удалось позже вызвать такси. На следующее утро вместе с сестрой пострадавшая отправилась в полицию.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

