Пьяный россиянин избил бывшую жену и ее подругу скалкой и разделочной доской

В Оренбурге мужчину будут судить за избиение бывшей жены скалкой

Житель Оренбуржья предстанет перед судом за нападение на бывшую жену и ее подругу, мужчина избил женщин кухонной утварью. Об этом сообщает пресс-служба Пономаревского районного суда.

По данным следствия, ранее судимый обвиняемый поссорился с бывшей женой. В ходе ссоры он схватил скалку и несколько раз ударил женщину по рукам. Также пьяный мужчина набросился с разделочной доской на подругу потерпевшей, ударив ее по голове.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о побоях. Фигуранту может грозить до одного года лишения свободы.

До этого в Тюменской области мужчина избил сожительницу мухобойкой. Возлюбленная мужчины распивала спиртные напитки вместе с соседом, спустя некоторое время к ним присоединился обвиняемый. В ходе застолья он вышел на улицу, чтобы покурить, а вернувшись, застал женщину в постели с соседом. В порыве ревности мужчина схватил мухобойку и принялся избивать ею своего оппонента и возлюбленную.

Ранее жительница Курской области избила подругу, которая не выслушала ее и ушла.