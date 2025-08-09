На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Погода в центральной России вернется к норме в выходные

Вильфанд: погода в центральной России стабилизируется и вернется к норме
Владимир Сергеев/РИА Новости

В выходные и в начале следующей недели в центральной части России установится погода, близкая к климатической норме, с кратковременными дождями. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в регионе будет соответствовать многолетним значениям, характерным для конца второй — начала третьей пятидневки августа. В Москве и соседних областях днем ожидается от +19 до 24 °C, ночью — от +9 до 14 °C. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в понедельник.

На юге России температура достигнет примерно +30°C, что соответствует средним многолетним показателям, однако в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа пройдут ливни, которые могут привести к повышению уровня рек.

Сильные дожди ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае, где ночная температура опустится до 1–3 градусов. Осадки также пройдут в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях.

В Республике Коми, на востоке Архангельской области, в Мурманской области, части Карелии и на северо-востоке Иркутской области дождей не прогнозируется. Здесь сохранится чрезвычайный класс пожарной опасности.

Ранее на видео попала превратившаяся после дождей в реку улица Сочи.

