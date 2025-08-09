На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Алтайском крае двухлетняя девочка захлебнулась, купаясь в автомобильной покрышке

В Алтайском крае ребенок захлебнулся в самодельном бассейне
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Тюменцевском районе возбуждено уголовное дело по факту несчастного случая с малолетним ребенком, девочку нашли на дне самодельного бассейна из автомобильной покрышки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 1 августа в селе Тюменцево. Двухлетняя девочка купалась в самодельном бассейне из автомобильного колеса без присмотра взрослых. В какой-то момент ребенок захлебнулся и потерял сознание.

Пострадавшую госпитализировали, почти неделю медики боролись за ее жизнь, но спасти девочку не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Краснодаре прохожие вытащили из бассейна тонувших детей. Двое мальчиков играли у бассейна и пытались поймать что-то в воде, младший не удержался и упал в бассейн. На помощь ему бросился приятель, но тоже стал тонуть. Детей вытащили из воды прохожие.

Ранее в Волгограде отдыхающие спасли ребенка, который запутался в водорослях и ушел на дно.

