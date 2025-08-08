В Приморье допустили возникновение смерча

Смерч может возникнуть в Приморье, в регионе установилась способствующая этому явлению погода. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, комментируя кадры смерча, снятые, как утверждалось в соцсетях, на приморском озере Ханка.

«Сочетание интенсивного прогрева подстилающей поверхности, высокого уровня влажности и комплекса специфических атмосферных процессов – таких, как изменение направления и скорости ветра по высоте, наличие неустойчивости в атмосфере, – создали потенциал для формирования воронкообразного облака, которое способно достичь поверхности воды и образовать смерч над акваторией озера», — пояснила Коридзе.

Специалист отметила, что смерчи являются нетипичными явлениями для Приморского края, однако вихри могут возникать при совпадении соответствующих синоптических факторов, особенно над такими большими водоемами, как озеро Ханка.

До этого смерчи засняли на видео у побережья Сочи.

Ранее в Краснодарском крае смерч поднял в воздух катамаран.