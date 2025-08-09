На Камчатке начали убирать вулканический пепел

Глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко сообщил в своем Telegram-канале, что в населенных пунктах региона началась уборка пепла.

«В поселках Ключи и Усть-Камчатск началась уборка вулканического пепла с улиц и дорог. Для этого задействованы поливомоечные машины», — поделился Бондаренко.

До этого профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков рассказал, что землетрясение, произошедшее 30 июля на расстоянии 170 км от Камчатки, вызвало значительное смещение земной поверхности.

По его словам, приборы зафиксировали, что Владивосток через 10 минут после сейсмического события переместился на 5 см на юг, а затем вернулся на 5 см на север.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Ранее на Камчатке рассказали о состоянии атомной подлодки после землетрясения.