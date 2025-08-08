Землетрясение на Камчатке вызвало сдвиг Владивостока на 5 см к югу и обратно

Землетрясение, произошедшее 30 июля на расстоянии 170 км от Камчатки, вызвало значительное смещение земной поверхности. Как заявил ТАСС профессор Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Николай Шестаков, приборы зафиксировали, что Владивосток через 10 минут после сейсмического события переместился на 5 см на юг, а затем вернулся на 5 см на север.

«Даже станции во Владивостоке, находящиеся на удалении 2350 км от эпицентра, обнаружили движение земной поверхности, вызванное землетрясением на Камчатке. Спустя 10 минут после основного толчка наш город «колебался» почти на 5 см к югу, а затем на такое же расстояние к северу», — подчеркнул профессор.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Последствия землетрясения коснулись и других стран: от Японии до Чили и калифорнийского побережья США. Специалисты предупредили, что ощутимые подземные толчки будут продолжаться еще как минимум месяц. ООН предложила помощь в ликвидации последствий природного катаклизма.

