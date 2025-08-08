Россиянин предстанет перед судом за преступление, совершенное в подростковом возрасте

В Татарстане юношу будут судить за кражу телефона у друга возлюбленной

В Татарстане юноша предстанет перед судом за преступление, совершенное в подростковом возрасте. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в городе Набережные Челны. По версии следствия, в июне молодой человек, который на тот момент еще не достиг совершеннолетия, похитил телефон у друга своей возлюбленной, после чего обманным путем получил доступ к его банковским реквизитам. Через мобильное приложение он попытался перевести 119 тысяч рублей со счета потерпевшего, однако банк заблокировал подозрительные операции.

В данный момент расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

