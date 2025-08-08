На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Две россиянки ударили пенсионерку шваброй и пригрозили ей ножом, а затем ограбили

alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Еманжелинске две девушки ударили пенсионерку шваброй и пригрозили ей ножом, а затем ограбили. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 18 июля в квартире на улице Мира, где проживает 62-летняя пенсионерка. Подозреваемые под предлогом зарядки телефона проникли в жилище женщины. Одна из девушек, ранее судимая, ударила хозяйку шваброй, после чего под угрозой ножа вынудила передать банковскую карту и ПИН-код от нее. Злоумышленницы похитили 21 тысячу рублей, а затем потратили эти средства в магазинах и на маркетплейсах.

Полицейские задержали подозреваемых 1999 и 2000 годов рождения уже через два часа после обращения потерпевшей — пенсионерка пришла в полицию лишь 7 августа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ — разбой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее пара пенсионеров ограбила квартиру, в которой спал ребенок.

