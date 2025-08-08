На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дагестанец взял в заложницы бывшую жену и ее сестру из-за решения суда о разводе

В Дагестане мужчина с ружьем ворвался в дом к экс-супруге и взял ее в заложницы
ГУ МВД России по Республике Дагестан

В Дагестане вооруженный мужчина взял в заложницы бывшую жену и ее сестру, сообщает МВД республики.

Правоохранители Тарумовского района освободили двух женщин, которых 8 августа удерживал в заложниках 62-летний мужчина. Он ворвался в дом своей бывшей жены с охотничьим ружьем и взял в заложницы её и сестру.

Дагестанец требовал пригласить районного судью и представителя прокуратуры, так как был недоволен судебным решением по бракоразводному процессу. В ходе переговоров сначала освободили сестру хозяйки дома, а спустя два часа бойцы СОБР приступили к штурму и обезвредили преступника.

Вторая заложница также не пострадала. Ее экс-супруга доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. С места происшествия изъяли оружие и патроны. Делом будет заниматься республиканский СК России.

Ранее екатеринбуржец с ножом и пистолетом напал на бывшую девушку.

