Дагестанец взял в заложницы бывшую жену и ее сестру из-за решения суда о разводе

В Дагестане вооруженный мужчина взял в заложницы бывшую жену и ее сестру, сообщает МВД республики.
Правоохранители Тарумовского района освободили двух женщин, которых 8 августа удерживал в заложниках 62-летний мужчина. Он ворвался в дом своей бывшей жены с охотничьим ружьем и взял в заложницы её и сестру.
Дагестанец требовал пригласить районного судью и представителя прокуратуры, так как был недоволен судебным решением по бракоразводному процессу. В ходе переговоров сначала освободили сестру хозяйки дома, а спустя два часа бойцы СОБР приступили к штурму и обезвредили преступника.
Вторая заложница также не пострадала. Ее экс-супруга доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. С места происшествия изъяли оружие и патроны. Делом будет заниматься республиканский СК России.
Ранее екатеринбуржец с ножом и пистолетом напал на бывшую девушку.