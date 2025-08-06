«Еду валить тебя»: екатеринбуржец с ножом и пистолетом напал на бывшую девушку

Екатеринбуржец пришел к бывшей девушке на работу с ножом и пистолетом и напал на нее. Об этом Ura.ru рассказала сама потерпевшая.

По словам Валерии, ее бывший партнер Александр, с которым она рассталась 10 июля, пришел к ней на работу 1 августа. Он пронес в цех нож и травматический пистолет. Мужчина рассек женщине висок, но она смогла отбиться от нападавшего. Затем он стал целиться в нее, но сослуживцы жертвы не позволили ему выстрелить.

«Сначала он написал мне сообщение: «Еду валить тебя». А потом, когда я сидела в столовой, увидела, как он идет. В руках был нож. Он подошел и замахнулся на меня, попал в висок. Руками у меня получилось выбить его, а позже убежать [от Александра]. После этого его скрутили мои коллеги, которые тоже обедали», — вспоминает пострадавшая.

Она написала заявление, что привело к возбуждению уголовного дела по ст. 115 УК РФ и ст. 119 УК РФ. Александра задержали 4 августа.

«Я видела его возле отдела [полиции]. Говорит, что не хотел меня резать, хотел просто поговорить», — сообщила собеседница агентства.

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