Развеян миф о том, что арбуз и дыня «чистят» организм

Летом прилавки заполняются спелыми, сочными арбузами и дынями. И вместе с ними возвращаются старые мифы о чудесной «чистке организма». Наверняка вы слышали от знакомых, а, возможно, и пробовали сами «арбузную диету» для снижения веса на пару килограммов и «выведения токсинов». О том, работает ли это на самом деле, «Газете.Ru» рассказала Юлия Финь, специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни, аккредитованный НАИС и Союзом «Здоровье Здоровых».

«Арбуз и дыня почти на 90% состоят из воды, при этом содержат минимум калорий: всего 30–40 ккал на 100 г. Богаты витаминами A и C, магнием, калием, а еще — антиоксидантами. Арбуз славится ликопином, дыня — бета-каротином. Именно сочетание воды и калия помогает восстановить водно-солевой баланс в жаркую погоду. Лишняя жидкость уходит, уменьшаются отеки, появляется ощущение легкости. И хотя это не настоящая «чистка», эффект может восприниматься именно так, особенно у людей, склонных к задержке жидкости», — объяснила она.

Кроме того, пектин и клетчатка в составе стимулируют перистальтику кишечника, мягко улучшают пищеварение, снимают чувство тяжести и способствуют регулярному стулу.

Антиоксиданты, такие как ликопин и бета-каротин, защищают клетки от окислительного стресса, поддерживают здоровье кожи и сосудов, замедляют процессы старения. А сладкий вкус арбуза и дыни вполне способен запустить выработку «гормонов радости».

«Для здорового взрослого оптимально — 200 г за раз, 1–2 раза в день. Детям, беременным, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания, лучше обсудить порции с врачом. Важно учитывать, что и арбуз, и дыня содержат простые сахара (фруктозу, глюкозу и сахарозу). У арбуза гликемический индекс (ГИ) — около 75, у дыни — 65–70. Но гликемическая нагрузка при порции до 200 г — умеренная, особенно если не есть их натощак. Избыток фруктозы, особенно при чрезмерном употреблении, может создавать нагрузку на печень и вызывать вздутие, бурление и другие неприятные ощущения со стороны ЖКТ», — добавила эксперт.

Еще один важный момент: не стоит смешивать арбуз с дыней и употреблять их вместе с основными блюдами. Лучшее решение — отдельный прием пищи, через 1,5–2 часа после еды или за 30–60 минут до нее, можно совместить с орехами, как источником жиров. Не стоит употреблять арбуз с косточками, т.к. это может травмировать слизистые ЖКТ.

Наилучшее время для употребления — утро и первая половина дня. Именно в это время наш организм лучше усваивает водорастворимые витамины, антиоксиданты и минералы. В свою очередь, вечерний прием таких продуктов может вызвать тяжесть, повлиять на сон, увеличить нагрузку на почки, тем самым повысить риски отеков наутро.

«Когда говорят, что арбуз или дыня «чистят организм», чаще всего имеют в виду «детокс». Но на самом деле за очищение организма отвечают не продукты, а наши собственные системы — печень, почки, кишечник и кожа. Арбуз и дыня не обладают «чудесной» способностью выводить токсины. Но они вполне могут поддержать естественные процессы: восстановить водный баланс, улучшить пищеварение и дать организму дозу антиоксидантов», — сказала эксперт.

Главное — не заменять ими основные приемы пищи и не садиться на дынно-арбузные монодиеты. Такие практики быстро вызывают дефицит белка, жиров, других витаминов, а эффект «минус 2 кг» — чаще всего просто потеря жидкости.

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