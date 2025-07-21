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Казанского чиновника лишили имущества за превышение полномочий

Генпрокуратура: бывший глава районов Казани лишился имущества на 437 млн рублей
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд Татарстана удовлетворил иск прокуратуры и постановил взыскать более 437 млн рублей с бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова и его родственников. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе проверки по антикоррупционному законодательству было установлено, что Миронов зарегистрировал на себя и членов семьи 45 объектов недвижимости, а также получил доход от сдачи нежилых помещений в аренду. Кроме того, он продал восемь объектов, приобретенных на средства, происхождение которых не подтверждено.

«Уголовное дело в отношении Миронова по пп. «е», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) находится на рассмотрении в суде», — добавили в прокуратуре.

Поскольку траты чиновника и его близких значительно превышали официальные доходы, прокуратура потребовала обратить имущество и полученные от аренды средства в доход государства. Суд удовлетворил это требование.

Миронова уволили еще до суда в связи с утратой доверия, добавили в ведомстве.

Ранее Генпрокуратура обнародовала данные о масштабах коррупции в России.

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