Газ взорвался в многоквартирном доме в Калининграде

Взрыв газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Калининградской области.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел на первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроителей. В результате произошедшего было выбито окно балкона.

На месте месте работают сотрудники МЧС, причины происшествия устанавливаются.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее сообщалось, что власти Саратова выделили более 168 млн рублей на выплаты владельцам квартир в подъезде, пострадавшем от взрыва в доме на улице Блинова.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.