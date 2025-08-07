На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Газ взорвался в многоквартирном доме в Калининграде

МЧС: взрыв газа произошел в жилом доме в Калининграде
true
true
true
close
МЧС России

Взрыв газа произошел в жилом доме в Калининграде, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по Калининградской области.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел на первом этаже многоквартирного дома на улице Машиностроителей. В результате произошедшего было выбито окно балкона.

На месте месте работают сотрудники МЧС, причины происшествия устанавливаются.

25 июля в 10-этажном жилом доме на улице Блинова в Саратове произошел взрыв. В результате обрушилась часть углового подъезда на верхних этажах здания, в общей сложности пострадали 30 квартир.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, включая теракт и утечку газа. В результате не выжили семь человек, в том числе один ребенок. Также пострадали 18 жителей дома. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее сообщалось, что власти Саратова выделили более 168 млн рублей на выплаты владельцам квартир в подъезде, пострадавшем от взрыва в доме на улице Блинова.

Ранее на видео попал момент взрыва газа в 10-этажке в Саратове.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами