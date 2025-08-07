На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Девушке с тяжелой умственной отсталостью тайно зашили кишку, чтобы скрыть изнасилование

В Алма-Ате девушке с особенностями тайно зашили кишку, чтобы скрыть изнасилование
close
Depositphotos

В Алма-Ате 18-летней девушке с тяжелой умственной отсталостью тайно зашили кишечник, чтобы скрыть факт изнасилования. Об этом сообщает «Первый канал Евразия».

Инцидент произошел год назад в социальном центре, но информация о случившемся появилась лишь после увольнения части сотрудников учреждения — они направили жалобу в управление соцзащиты. В ней они сообщили о произошедшем.

Пострадавшая получила настолько серьезные травмы, что потребовалось хирургическое вмешательство — кишку пришлось зашивать в четырех местах. Для этого медсестра, работающая в учреждении, пригласила знакомого хирурга. Информацию о травмах и проведении операции никуда не занесли. Предварительно, персонал интерната попытался скрыть преступление — в правоохранительные органы никто не обращался. Кроме того, сообщается, что записи с камер видеонаблюдения за период, когда все случилось, были удалены.

В настоящее время следствие рассматривает двух подозреваемых — другого воспитанника интерната и санитара-мужчину. Также проверяется законность действий хирурга, проводившего операцию без должного оформления. Уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в Тюмени мужчина надругался над девушкой-инвалидом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами