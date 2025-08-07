Девушке с тяжелой умственной отсталостью тайно зашили кишку, чтобы скрыть изнасилование

В Алма-Ате 18-летней девушке с тяжелой умственной отсталостью тайно зашили кишечник, чтобы скрыть факт изнасилования. Об этом сообщает «Первый канал Евразия».

Инцидент произошел год назад в социальном центре, но информация о случившемся появилась лишь после увольнения части сотрудников учреждения — они направили жалобу в управление соцзащиты. В ней они сообщили о произошедшем.

Пострадавшая получила настолько серьезные травмы, что потребовалось хирургическое вмешательство — кишку пришлось зашивать в четырех местах. Для этого медсестра, работающая в учреждении, пригласила знакомого хирурга. Информацию о травмах и проведении операции никуда не занесли. Предварительно, персонал интерната попытался скрыть преступление — в правоохранительные органы никто не обращался. Кроме того, сообщается, что записи с камер видеонаблюдения за период, когда все случилось, были удалены.

В настоящее время следствие рассматривает двух подозреваемых — другого воспитанника интерната и санитара-мужчину. Также проверяется законность действий хирурга, проводившего операцию без должного оформления. Уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

