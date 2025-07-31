В Тюмени мужчина надругался над девушкой-инвалидом

В Тюмени мужчина приставал к девушке-инвалиду и получил срок 9 лет

В Тюменской области суд вынес приговор мужчине, который совершал действия сексуального характера в отношении девушки-инвалида. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По версии следствия, тюменец приставал к девушке в период с 1 по 31 августа 2022 года в квартире в городе Ишим. В тот момент пострадавшая была несовершеннолетней. Помимо этого, она находилась в беспомощном состоянии.

«Потерпевшая является инвалидом с детства и имеет психическое заболевание, поэтому не могла понимать значение совершаемых с ней действий», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Также прокурор подал гражданский иск о компенсации морального вреда. Суд обязал фигуранта выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.

Ранее медбрат едва не изнасиловал 90-летнюю пациентку, которой помог принять ванну.