В госпитале имени Бурденко применили дополненную реальность для спасения бойца

Военные медики извлекли осколок из позвоночника с помощью дополненной реальности
true
true
true
close
Минобороны России

Специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко успешно провели сложную операцию по извлечению осколка из позвоночника участника специальной военной операции. Для выполнения процедуры использовались технологии дополненной реальности и эндоскопия, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Пациента привезли в госпиталь с огнестрельным слепым ранением на уровне четвертого грудного позвонка, сопровождавшимся повреждением спинного мозга. Подобные случаи требуют от врачей максимальной точности. Чтобы минимизировать травматичность и обеспечить высокую эффективность, врачи применили комбинацию инновационных технологий.

Начальник нейрохирургического центра, главный нейрохирург госпиталя Шамиль Гизатуллин уточнил, что операция проводилась с применением сразу трех инноваций.

«Первая инновация – это дополненная реальность. Вторая инновация – это эндоскопические технологии. И третья технология – это использование специальных магнитов для извлечения металлических осколков», — сказал он.

Перед операцией была создана виртуальная модель пациента на основе данных компьютерной томографии. Модель интегрировалась в AR-очки дополненной реальности, что позволило хирургам точно определить расположение осколка и спланировать минимально инвазивный доступ.

Отмечается, что использование дополненной реальности и малоинвазивных технологий значительно снижает травматичность операции, способствуя быстрому восстановлению пациента. Также исключается необходимость применения рентгена для навигации, что уменьшает уровень облучения как пациента, так и медицинского персонала.

После успешного извлечения осколка военнослужащий будет направлен на реабилитацию. Она будет проходить как в стенах госпиталя, так и в специализированных реабилитационных центрах Минобороны России, оснащенных всем необходимым для восстановления бойцов.

«Реабилитация включает комплексный подход. У нас специальный коллектив реабилитологов, которые с первого дня, даже с первого часа начинают заниматься с военнослужащими, давать упражнения. Потом к этому подключают к физиотерапевту, в рамках конкретной ситуации, которая у каждого раненого военнослужащего имеется», — добавил Гизатуллин.

