Бойцовые псы набросились на женщину в Коми и откусили ей палец

В Коми бойцовые псы набросились на женщину и откусили ей палец

В Коми два бойцовых пса набросились на женщину с собакой и травмировали их обоих. Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Инцидент произошел 28 июня на «Тропе здоровья» в городе Усинске, однако известно об этом стало лишь сейчас. Два пса бойцовой породы атаковали женщину и ее собаку возле скульптуры «Волк». В результате нападения пострадавшей откусили фалангу пальца, а ее питомец получил тяжелые травмы.

Благодаря вмешательству очевидцев удалось предотвратить более серьезные последствия. Местные жители обеспокоены из-за того, что хозяин опасных животных продолжает выгуливать их без необходимых мер защиты. Отмечается, что это не первый случай безответственного поведения владельца собак.

Ранее собака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа.