На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Cобака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа

Американский булли напал на спящего британца и откусил ему ухо
close
Darren Shuttleworth-Long/SWNS

В Англии собака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа, пишет Daily Mail.

По словам Даррена Шаттлворда-Лонга, он присматривал за собакой, владельцем которой была знакомая женщина. Мужчина вспоминает, что проснулся посреди ночи, почувствовав, как животное бросается на него, пытаясь вцепиться зубами. Стараясь оттащить пса, британец потерял контроль над ситуацией — американский булли вырвался и перешел в атаку, откусив жертве половину носа и правое ухо.

Даррену удалось закрыться в комнате и вызвать помощь. С сильным кровотечением и тяжелыми повреждениями лица он был доставлен в больницу Southmead в Бристоле. Мужчина провел три дня в реанимации, а после заживления тканей ему предстоит пройти пластическую реконструктивную операцию.

«Кровь была везде. Она буквально лилась из меня. Это было как фильм ужасов», — вспоминает Шаттлворд-Лонг.

После случившегося у него остались не только физические травмы, но и психологические последствия: даже звук лая собаки вызывает у него страх и тревогу.

В отношении 24-летней владелицы собаки было возбуждено уголовное дело по подозрению в содержании агрессивной и опасной собаки без должного контроля.

Ранее «сошедшая с картины Пикассо» собака стала популярной в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами