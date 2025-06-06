Cобака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа

Американский булли напал на спящего британца и откусил ему ухо

В Англии собака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа, пишет Daily Mail.

По словам Даррена Шаттлворда-Лонга, он присматривал за собакой, владельцем которой была знакомая женщина. Мужчина вспоминает, что проснулся посреди ночи, почувствовав, как животное бросается на него, пытаясь вцепиться зубами. Стараясь оттащить пса, британец потерял контроль над ситуацией — американский булли вырвался и перешел в атаку, откусив жертве половину носа и правое ухо.

Даррену удалось закрыться в комнате и вызвать помощь. С сильным кровотечением и тяжелыми повреждениями лица он был доставлен в больницу Southmead в Бристоле. Мужчина провел три дня в реанимации, а после заживления тканей ему предстоит пройти пластическую реконструктивную операцию.

«Кровь была везде. Она буквально лилась из меня. Это было как фильм ужасов», — вспоминает Шаттлворд-Лонг.

После случившегося у него остались не только физические травмы, но и психологические последствия: даже звук лая собаки вызывает у него страх и тревогу.

В отношении 24-летней владелицы собаки было возбуждено уголовное дело по подозрению в содержании агрессивной и опасной собаки без должного контроля.

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